Dispositivi di traffico in occasione della commemorazione de defunti.

Domenica 31 ottobre, dalle ore 7 alle ore 14, e lunedì 1 e martedì 2 novembre, dalle ore 7 alle ore 16, vigerà il senso unico di marcia in Largo Cimitero, dall’intersezione con via Sepolcri fino a quella con via Principio.

Sempre domenica 31 ottobre, lunedì 1 e martedì 2 novembre sarà istituito, dalle ore 7 alle ore 16, il divieto di sosta su entrambi i lati di via Principio, nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario in direzione Boscoreale fino all’intersezione con Largo Cimitero.