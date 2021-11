A cura della Redazione

Da anni a Torre Annunziata, anche se non tutta la cittadinanza è a conoscenza, è attiva sul territorio una sede del CPIA Napoli Provincia 2 presso l’istituto comprensivo “G. Leopardi” di Torre Annunziata in via Cavour 26.

E’ una scuola statale aperta a tutti che offre la possibilità di conseguire il diploma di scuola secondaria di primo grado (III media); frequentare il biennio della scuola secondaria di II grado (biennio delle superiori), dando inoltre l’opportunità agli stranieri di frequentare un corso di alfabetizzazione di livello A0-A1-A2 del QCER; sono inoltre in programma progetti di italiano e informatica.

Le attività si svolgono in orario pomeridiano: il lunedì dalle ore 15 alle ore 19, e dal martedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 18. Le lezioni sono rivolte ai cittadini dai 16 anni in su, senza alcun limite di età, di sesso o razza.

Attualmente le iscrizioni sono ancora aperte.

Per informazioni rivolgersi alla referente di sede: Prof. Giuseppe Donnarumma 3208670414