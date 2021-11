A cura della Redazione

La città di Torre Annunziata e l’intero ambiente scolastico sono letteralmente sconvolti. Intorno alle ore 14.00, colto da improvviso malore, è deceduto il professor Benito Capossela, 61 anni, dirigente scolastico del Liceo Statale Pitagora-Croce di Torre Annunziata.

Il preside si trovava nell’aula 219 del Tribunale di Napoli e stava rispondendo alle domande del pubblico ministero in qualità di parte offesa nel corso di un processo per diffamazione a carico di un giornalista. In seguito al malanno sono intervenuti i soccorsi, ma i tentativi di rianimare Capossela sono risultati vani. Sulla catena dei soccorsi sono in corso delle indagini, a proposito dell’uso del defibrillatore e dell’intervento in ritardo del 118.