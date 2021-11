A cura della Redazione

Dopo la vicenda dell’acqua torbida e della conseguente emergenza igienico-sanitaria alla scuola secondaria di I grado “G. Pascoli” di Torre Annunziata, attesi i risultati dei prelievi effettuati.

Lo scorso 23 ottobre, in seguito alla segnalazione da parte della dirigenza scolastica, il comune di Torre Annunziata è intervenuto inviando i tecnici per un sopralluogo. Dallo stesso, è emerso che la possibile causa della torbidità dell’acqua era dovuta quasi certamente ad alcuni lavori idrici che hanno interessato la vicina via Epitaffio.

«Nella giornata di ieri – spiegano gli assessori a Pubblica Istruzione e Lavori Pubblici, Anna Vitiello e Francesco Longobardi – il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl Napoli 3 Sud, ci ha comunicato che dai prelievi effettuati, si evince che i campioni delle acque prelevate dall’istituto “Pascoli” risultano conformi relativamente ai parametri analizzati».