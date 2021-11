A cura della Redazione

L’ Associazione Genitori di Torre Annunziata Insieme per la scuola, appresa la notizia della prematura scomparsa del Preside del Liceo Pitagora – Croce, Benito Capossela, si associa al cordoglio espresso dalla società torrese per la perdita di un dirigente scolastico di alto profilo.

Pur non avendo avuto il tempo di instaurare un’approfondita conoscenza e proficua collaborazione con il dirigente scolastico del Liceo Pitagora-Croce, abbiamo seguito e sostenuto la sua battaglia, vittoriosa, per il mantenimento dell’indirizzo musicale nel suo istituto. Così come abbiamo plaudito, insieme a tanti nostri concittadini, al suo impegno per portare l’istituto da lui guidato ad un livello di eccellenza nazionale. Era inoltre impegnato, insieme al “suo” liceo, in numerose iniziative di carattere culturale e sociale a favore della nostra comunità.

Esprimiamo pertanto grande rammarico per la perdita di un cittadino e di un dirigente che molto ha dato al nostro territorio per una scuola innovativa e di qualità, ma anche vicina alle esigenze sociali, e porgiamo le nostre sentite condoglianze alla famiglia.