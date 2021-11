A cura della Redazione

Si è "pienamente entrati nelle quarta ondata", oggi in Campania ci sono 869 positivi "ma - dice il governatore della Campania, Vincenzo De Luca - se cresce la percentuale di positivi soprattutto non vaccinati avremo gli ospedali di nuovo ingolfati".

Per questo, annuncia nella consueta diretta Facebook, "martedì avremo una riunione con direttori generali di aziende e Asl per fare il punto sui posti letto. Cominciamo ad avere il problema che era prevedibile, più aumentano i ricoveri Covid più diminuiscono altre prestazioni".

Poi il governatore parla delle vaccinazioni per il personale scolastico: "L'obiettivo è completare fra novembre e metà dicembre la vaccinazione di tutto il personale scolastico, cioè 170mila persone. È essenziale perché il personale scolastico è quello più esposto, perché la fascia di alunni sotto i 15 anni è quella meno vaccinata, e i bambini non vaccinati sono veicolo di trasmissione del contagio. Sono convinto che non arriveremo alle chiusure delle scuole perché avremo, come è capitato 6 mesi fa, da parte del personale scolastico della Campania una prova straordinaria di efficienza, senso di responsabilità e di spirito civico. Siamo stati la prima regione d'Italia per copertura vaccinale del personale scolastico docente e non docente - conclude De Luca - e sono convinto che avremo anche questa volta una prova straordinaria da parte di tutto il personale".