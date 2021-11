A cura della Redazione

Sarà lo swing di Gianluca Guidi con il suo straordinario “Tributo a Frank Sinatra” ad aprire il prossimo 21 dicembre la rassegna teatrale fortemente voluta da Salvatore Casotti, titolare della Multisala “Politeama” di Torre Annunziata. Una overture di eccellente livello, meditata e progettata da Achille De Luca, direttore artistico della kermesse, che sottolinea altri, importanti aspetti dell’iniziativa: «Andare a teatro deve rappresentare un piacere e non una crociata. Noi a Torre Annunziata abbiamo la fortuna di averne uno al centro della città che consente a tutti i cittadini di assistere a spettacoli senza lo stress dell’auto, del parcheggio, del trasferimento in un’altra località. Il cartellone allestito è di notevole livello artistico – aggiunge De Luca – nonostante il ristretto tempo a disposizione e la stagione teatrale già ampiamente in corso».

La rassegna prevede otto spettacoli in abbonamento. Sul palco torrese saliranno mostri sacri del teatro come Maurizio Casagrande, Giacomo Rizzo e Vittorio Marsiglia. Non mancheranno momenti di coinvolgente e trascinante ironia con Alan De Luca e Lino D’Angiò e appuntamenti musicali con artisti del calibro di Nicky Nicolai, Stefano Di Battista, Gianni Conte, Mariano Caiano, Gerardo Pinto. E’ tutto pronto, dunque. E non dimentichiamo che il Teatro è cultura!

Info e prevendita: botteghino teatro Politeama 3913644415 - 3316007826

Nella foto, Gianluca Guidi col suo trio in “Tributo a Frank Sinatra”