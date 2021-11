A cura della Redazione

Cedole librarie anno scoladtico 2021/2022 Il Comune comunica che dal 16 novembre, sarà possibile recarsi presso le librerie accreditate per il ritiro delle cedole librarie.

Qui di seguito l'elenco delle librerie accreditare:

Torre Annunziata:

Cartolibreria Margiò di Fattorusso Giuseppe impresa individuale con sede in Via Maresca 38. Tel.081-5365551;

Edicola Bambù Giordano Enrichetta ditta individuale con sede in c/so Umberto I, 367. Tel. 3451155282.

Boscoreale:

Casa del risparmio dei F.lli Sorrentino S.n.c. con sede in Via Marra, 23. Tel.081-8593398.

Castellammare di Stabia.

Libreria Molinari con sede in via Marconi, 71. Tel.081-8717569.

Libreria “Il Papiro di D’Auria Annunziata” impresa individuale, con sede in Castellammare di Stabia (NA), Via Fontanelle, n. 63;

Pompei:

Cartolibreria Bonagura s.r.l. con sede in via Ten. Ravallese, 12. Tel.081- 5285389;

Libreria Giamburrasca SAS con sede in Via Lepanto, 74/80. Tel.081- 8506785; o Tuttoscuola di Cuomo M&C, con sede in via Astolelle, 73. Tel. 081- 8632507.

Torre del Greco:

Cartolibreria Edycart di Edvige Esposito Sabbato con sede in via Nazionale 433. Tel.081-8835986;

Tuttoscuola di Magliulo Raffaele & C. S.n.c. con sede in via Marconi, 13. Tel 081-8811264.