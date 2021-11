A cura della Redazione

È stato ripristinato il servizio ferroviario sulla linea Napoli - Salerno di Trenitalia.

Dopo la comunicazione agli uffici tecnici dell'Ente comunale di Torre del Greco, di messa in sicurezza e di "eliminazione di ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità" di un fabbricato del territorio cittadino prospiciente la linea ferroviaria, da questa mattina, lunedì 15 novembre, i treni sono tornati a circolare regolarmente.

La chiusura aveva creato non pochi disagi ai cittadini, soprattutto pendolari per lavoro e studenti.

"E' una buona notizia la ripresa della circolazione regolare dei treni sulla linea delle ferrovie dello stato Napoli-Salerno via Torre Annunziata e sulla linea Eav Napoli -Poggiomarino via Torre Annunziata - ha evidenziato Paolo Persico, commissario cittadino del Pd di Torre Annunziata -. Si tratta di due infrastrutture ferroviarie da potenziare e rendere sempre più sicure e con linee frequenti e ben cadenzate. Il trasporto pubblico locale - conclude Persico - è essenziale per i ceti più deboli, per i lavoratori, per gli studenti e al tempo stesso, rappresenta un fattore di sviluppo per il turismo".