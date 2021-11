A cura della Redazione

A Torre Annunziata opera, da circa tre anni il Centro Antiviolenza dell’Ambito N30 “Eirene”, gestito dal Consorzio Proodos. E’ uno spazio in cui le donne possono trovare ascolto e sostegno senza distinzione di nazionalità, religione, cultura e professione.

Il Centro ha come intento quello di coinvolgere tutti gli attori sociali del territorio per prevenire e contrastare atti di violenza perpetrati nel confronti del sesso femminile.

Abbiamo incontrato la dottoressa Raffaella Ruocco, welfare manager del Consorzio Proodos.

“A sostegno delle donne vittime di abusi e violenze – afferma - sono fondamentali i servizi “antiviolenza”, che rappresentano luoghi di ascolto, di relazione, di condivisione, di rinascita. In particolare i Centri Antiviolenza rappresentano i luoghi del primo racconto, dell’abuso e del ricatto subito, che negli anni ha paralizzato ogni tentativo di ribellione, di fuga, di denuncia”.

Qual è la funzione del Centro “Eirene”?

“Il Centro ha favorito le tante donne prese in carico, in un percorso di auto-determinazione e di auto-realizzazione.

Questo lavoro di accompagnamento e di orientamento alle donne verso l’autonomia, la crescita personale e la libertà è stato reso possibile grazie ad un investimento continuo di risorse dedicate al servizio da parte dell’Ambito N30.

Oggi il problema della violenza sulle donne è tornato di grande attualità. Ci sono fondi a sufficienza per combattere questo raccapricciante fenomeno?

“I fondi per la prevenzione della violenza di genere e la protezione delle donne che la violenza la subiscono sono aumentati rispetto al passato, ma restano ritardi significativi nella programmazione e nell’erogazione delle risorse che mettono a rischio la sostenibilità dei centri antiviolenza e delle case rifugio e, soprattutto, la possibilità concreta per le donne di accedere ai servizi fondamentali per fuoriuscire da situazioni di violenza.

Il Centro Eirene non ha mai interrotto la sua attività sul territorio a favore delle donne perché il comune Torre Annunziata ha continuato ad investire nel servizio e a credere fondamentale la promozione di una cultura della non violenza e della parità. E va detto che le donne del territorio hanno dato una grande fiducia alle Istituzione e al Centro”.

Il lavoro sui temi della violenza sulle donne non può mai prescindere da interventi e azioni di sensibilizzazione ed è con questa consapevolezza che in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il Centro Antiviolenza Eirene dell’Ambito N30 promuove - giovedì 25 novembre 2021, alle ore 10.00 presso Villa Tiberiade, l’evento di sensibilizzazione “Amore senza lividi” in collaborazione con il comune di Torre Annunziata e con la partnerschip di Edizioni San Gennaro e l’associazione Forti Guerriere.

“L’evento ospiterà anche la presentazione del Libro “Amore senza lividi” – conclude la dottoressa Ruocco - che racconta storie di donne vittime di violenza, alcune prese proprio in carico dal Centro Eirene, che sono riuscite a costruirsi un nuovo progetto di vita, raccolte e narrate da Chiara Nocchetti e Benedetta De Nicola”.