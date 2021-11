A cura della Redazione

Entro fine 2023 l'intera rete fognaria di Torre del Greco sarà allacciata al collettore di Foce Sarno.

I lavori stanno proseguendo senza nessun intoppo. Ieri mattina visita ai cantieri da parte del presidente dell’Ente Idrico Campano Luca Mascolo, del vicepresidente della Gori Luigi Mennella, dell’ad Vittorio Cuciniello, del capogruppo regionale Pd Mario Casillo, della consigliera regionale Pd Loredana Raia, e dei sindaci di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, e di Torre del Greco, Giovanni Palomba.

“Con questa imponente opera finanziata dalla Regione Campania – afferma il consigliere Casillo - nessun comune della fascia costiera a sud del Vesuvio sverserà in mare, con evidenti benefici non solo per la qualità della vita, ma anche della nostra costa”.