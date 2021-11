A cura della Redazione

Covid, il governatore della Campania Vincenzo De Luca prende posizione nei confronti del no vax.

"Io non credo che dobbiamo perdere più tempo con i no vax - ha detto -. Quando si parla un alfabeto che non è uguale si perde tempo, è come se noi parlassimo la lingua italiana e loro in afgano. Andiamo avanti, non perdiamo tempo. Il nostro obiettivo oggi è di tutelare per quanto più possibile la salute dei nostri concittadini e abbiamo l'obiettivo di non far chiudere la nostra regione e l'Italia. Provate a immaginare se nel giro delle prossime due o tre settimane siamo costretti a richiudere alberghi, ristoranti, bar, palestre, teatri e cinema. Sarebbe un disastro. Ma è inutile raccontare queste cose a chi non ha alcuna intenzione di utilizzare la ragione. A questi dobbiamo dire semplicemente che la stupidità non è un argomento, punto e basta".

Poi De Luca fa un appello a coloro che non sono ancora vaccinati: "Il mio caloroso invito è rivolto a chi ancora non si è vaccinato, in particolare alle persone anziane. Inoltre boisogna usare sempre la mascherina all'aperto. Dobbiamo intervenire oggi - conlude - quando ancora non è esploso il contagio. La prevenzione è proprio questa".