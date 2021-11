A cura di Enza Perna

In dirittura di arrivo l’Avviso Pubblico per l’assegnazione di buoni spesa rivolto a persone che versano in stato di grave disagio economico. Entro una decina la pubblicazione del Bando.

Giovedì 18 novembre la Giunta comunale, presieduta dal sindaco Vincenzo Ascione, ha approvato la delibera di indirizzo per la distribuzione delle risorse regionali, pari a 779mila euro, tra le varie iniziative di carattere socio-economiche.

380 mila euro sono stati destinati ai buoni spesa natalizi, più o meno lo stesso importo per i contributi fitti, infine la restante somma per i pacchi alimentari per l’anno 2022.

"Tra una decina di giorni - afferma l'assessore alle Politiche Sociali Luigi Cirillo - dovrebbe essere pubblicato il primo bando, quello dei buoni spesa natalizi. Qui modalità e criteri di assegnazione saranno più o meno gli stessi dell’anno scorso, con le domande di adesione da inviare mediante la piattaforma telematica.

I buoni spesa saranno erogati per un valore d’acquisto una tantum pari ad un importo massimo di 200 euro per i nuclei familiari formati da 1-2 persone; di 300 euro per i nuclei familiari formati da 3-4 persone; di 350 euro per nuclei familiari formati da oltre 4 persone.

Il bando interesserà anche i gestori di esercizi commerciali di generi di prima necessità presenti sul territorio di Torre Annunziata, i quali potranno manifestare la propria adesione all’Avviso teso alla costituzione di un albo dei soggetti accreditati per l’erogazione delle misure di solidarietà alimentare.