A cura della Redazione

Conferenza stampa di presentazione a Palazzo De Fusco per la 17esima edizione della ”Corsa della Pace-Napoli Pompei”.

Una gara podistica di 30 km che partendo da Piazza del Plebiscito, si snoderà lungo le città della costa a sud di Napoli, per arrivare infine nella città mariana.

Promossa dal Movimento Sportivo Bartolo Longo, sotto l'egida del Santuario di Pompei e con il patrocinio dei Comuni di Napoli, Pompei, Portici, Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata, la marcia ha avuto, questa mattina nel corso della presentazione al pubblico, due sponsor di tutto rispetto: il cantante Bugo, in rappresentanza della Nazionale Italiani Cantanti, e l'attore Enzo De Caro, per ItalianAttori, la squadra di calcio formata da attori e registi italiani nata per raccogliere fondi per varie iniziative benefiche.

Oltre al padrone di casa e sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, alla conferenza stampa hanno partecipato anche Vincenzo Ascione, sindaco di Torre Annunziata, l’assessore allo sport di Ercolano, il presidente dell’ A.S.D. Movimento Sportivo Bartolo Longo, Giuseppe Acanfora, il presidente del marchio Givova, Giovanni Acanfora, Mons. Pietro Caggiano, il responsabile Sportform, l'avvocato Tommaso Mandato, l’Amministratrice di GIVOVA, Pina Lodovico, il presidente Fidal Campania, il prof. Bruno Fabozzi, lo Speaker della manifestazione, Gennaro Varrella.

Circa 250 gli atleti, provenienti da tutta Italia, attesi ai nastri di partenza di Piazza Plebiscito. La partenza, domenica 27 novembre. È fissata per le ore 8,30. Articolato l'itinerario che si snoderà lungo via San Carlo, piazza Municipio, via Cristoforo Colombo e via Marina, proseguendo, poi, per Corso San Giovanni a Teduccio per attraverso i paesi vesuviani di Portici, Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata fino a tagliare la linea del traguardo su Piazza Bartolo Longo a Pompei.

Ma non c'è solo la corsa in programma per questa 17esima edizione. Torna anche il Progetto CAMPUS 3S: Salute, sport, solidarietà che prevede l'installazione (sempre in piazza Bartolo Longo a Pompei) di un vero e proprio Villaggio dello Sport. Un ospedale da campo presso il quale sarà possibile effettuare delle visite mediche gratuite. E poi ancora, incontri, convegni e momenti ludici.

Di seguito, ?? ????????? con tutte le iniziative dedicate alla Pace, alla Lotta al Covid e a tutte le mafie.

???????' ?? ???????? ????

Ore 10,30 Sala consiliare del Comune di Pompei Incontro sul tema “Lo Sport quale strumento di Pace” Esperienze e Testimonianze. Presentazione del libro “Un calciatore in giacca e cravatta” Interverranno Il Sindaco di Pompei, Pina Lodovici GIVOVA, Mons. Pietro Caggiano, Prof. Pino Capua, Patrizio Oliva, Carmine Abbagnale, Antonietta Di Martino, Gennaro Iezzo e l'autore del libro Tommy Mandato. Giles Rocca Modera la professoressa Franca Martire.

Inaugurazione CAMPUS 3S: Salute, sport, solidarietà Con Ospedale da Campo e Visite gratuite Piazza Bartolo Longo “Villaggio Sport” con gonfiabili ludici Givova

?????? ?? ???????? ????

Ore 8,30 ,00 CASA COMUNALE RITIRO DEI PETTORALI

Ore 9,00 Inaugurazione Nuova Sede dell’ASD M.S.BARTOLO LONGO nella palazzina della Legalità nel mercato dei Fiori di Pompei

Ore 10,30 Sala consiliare del Comune di Pompei Incontro “Facciamo Correre la Pace Contro tutte la Mafie” Interverranno: Il Sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, Mons. Pietro Caggiano, l’assessore regionale alla legalità dott. Mario Morcone, il segretario generale CGIL Campania Nicola Ricci. Modera l’avv. Rosario Alfano.

Ore 19,00 Santuario della Beata Vergine del Rosario, Santa Messa per la Corsa per la Pace

???????? ?? ???????? ????

Ore 6,45 Stazione Ferrovia dello Stato Pompei - Partenza Autobus per Napoli

Ore 7,30 Piazza Plebiscito Napoli- Ritrovo atleti

Ore 8,30 Partenza Corsa per La Pace Napoli-Pompei

Ore 10,00 Arrivo Corsa per La Pace

Ore 12,00 Sala Consiliare Comune di Pompei. Premiazioni con il Sindaco di Pompei, i Sindaci delle diverse città attraversate dal percorso podistico, le Autorità regionali.

? ???????? ?????? ??: ??????, ?????, ???????????̀

Venerdì ????? ??,?? ???? ??,??

?????? ????? ??? ??,?? ???? ?9,??

Visite Mediche Gratuite per le famiglie in Piazza Bartolo Longo

Villaggio Sport con gonfiabili ludici Givova presso la Fonte Salutare