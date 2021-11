A cura della Redazione

Il comune di Torre Annunziata comunica che a partire da oggi, mercoledì 24 novembre, e fino alla mezzanotte di martedì 30 novembre, i genitori degli alunni che non beneficiano ancora del servizio di refezione scolastica per decorrenza dei termini, potranno registrarsi sul sito Telemoney per attivare il servizio.

Si ricorda che la procedura è la seguente: 1) Registrazione sul sito: https://www.telemoney.cloud/registrazioneDomandaIscrizione.xhtml?enteId=11 con la compilazione dell’istanza allegando telematicamente: - attestazione ISEE 2021; - documento di identità; - certificato medico attestante eventuali allergie e/o intolleranze alimentari; 2) Pagamento del relativo importo su bollettino postale c.c. n.75707125 o bonifico - iban IT 77 A 07601 03400 000075707125 - intestato a: comune di Torre Annunziata – servizio tesoreria - causale: mensa scolastica anno 2021-2022; 3) Invio della ricevuta del pagamento all’indirizzo [email protected] oppure a [email protected].

Nell’atto della registrazione sul sito, assicurarsi che l’ISEE sia in corso di validità e non scaduto e sia ben visibile. Al momento dell’invio della sola ricevuta di pagamento, assicurarsi che il numero identificativo sia ben leggibile, ai fini dell’accredito. Si comunica, altresì, che saranno addebitati ai richiedenti i pasti comunicati dalle scuole, ed effettivamente consumati, fino a venerdì 26 novembre. Le credenziali saranno fornite da Telemoney solo all’atto della registrazione dell’accredito.

Ciascun genitore, una volta registrato ed accreditato, potrà visionare sulla piattaforma il proprio credito. Si ricorda, infine, che i crediti pregressi risultano già registrati a nome di ciascun alunno/a.