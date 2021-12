A cura della Redazione

Data e ora sono vicinissime: 16 dicembre 2021, 20.30. E’ tutto pronto per “Mi ritorni in mente”, show musicale dalle tinte artistiche variegate pensato, organizzato e condotto da Achille De Luca, in programma al Teatro Politeama di Torre Annunziata. Un appuntamento, tra l’altro, di importante solidarietà sociale perché va a contribuire alle spese della Mensa dei Poveri Don Pietro Ottena della Parrocchia dell’Immacolata. Abbiamo avuto modo di sbirciare tra le prove dello spettacolo e vi possiamo assicurare che lo spessore artistico dell’evento sarà elevatissimo.

Sul palco torneranno I Miura, dopo la memorabile serata di due anni fa che ne celebrò i cinquant’anni della prima formazione. La band si presenterà in versione extra large, con innesti di musicisti prestigiosi: a Franco Corfeo (chitarra e voce), Ignazio Laiola (chitarra e voce), Rino Certo (batteria), Umberto Leveque (piano e tastiere), Gigi Ragone (organo e tastiere), Peppe Troise (chitarre), si aggregheranno Antonio Mambelli (percussioni) e Gigi Patierno (sax e flauto). I Miura accompagneranno le voci di Nello Buongiorno, Francesco Malapena e Lisa Iovane.

La scaletta dello show prevede un emozionante quadro, preparato con il cuore, per ricordare due storici musicisti, fondatori de I Miura: il batterista Gigi Saracino, 74 anni, scomparso un mese fa a Londra dove si era trasferito da oltre 20 anni e il bassista Umberto De Felice, 74 anni, venuto a mancare nella giornata di ieri.

Lo show si avvarrà di due partecipazioni straordinarie: il gruppo evergreen “Il Giardino dei Semplici” e la coppia Alan De Luca e Lino D’Angiò.

Sarà uno spettacolo ricco di altre sorprese che però la direzione artistica, giustamente, non ha voluto svelarci. Vi possiamo confermare che Achille De Luca, dopo la brillante performance di due anni fa, si cimenterà nuovamente nella conduzione della serata, ma dovrà “guardarsi” dalle insidiose incursioni sul palco di Alan De Luca e Lino D’Angiò. Il resto lo scoprirete partecipando all’evento attraverso la prenotazione degli ultimi posti liberi in platea.

Info e prevendita 3334032733 – 3316007826