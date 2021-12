A cura della Redazione

Il 14 e 15 dicembre scorsi si è tenuta, presso il IV Circolo didattico “C.N. Nunziante” di Torre Annunziata, la manifestazione Open Christmas Day, con mercatini di Natale per la vendita di piccoli manufatti realizzati, anche live, dagli alunni di tutte le classi della scuola. Il ricavato della vendita sarà poi devoluto in beneficenza.

C’è stato, inoltre, il Coro dell’infanzia e il Coro della continuità, con l’intervento anche dei solisti della Scuola media Pascoli.

l tutto si è svolto in un’atmosfera pre-nataliza coinvolgente ed emozionante, con la partecipazione di tanti alunni, genitori e docenti, pur nel rispetto delle norme anticovid.

All’iniziativa era presente anche il sindaco Vincenzo Ascione e l’assessore alla Cultura Anna Vitiello.

Soddisfatta la dirigente Maria Pisciuneri: “E’ stata una gioia vedere tanti bambini impegnarsi piacevolmente in laboratori e canti, avvolti da un clima festoso e gioioso. Ringrazio tutti, in particolare il personale docente, e non, per la fattiva collaborazione. Il mio augurio è che presto i bambini possano tornare a socializzare di nuovo e coltivare quelle amicizie che nel periodo del distanziamento sociale sono diventate esperienze quasi impossibili. Mi auguro, infine, che ci sia una vera rinascita per tutta la Comunità”.