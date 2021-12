A cura di Enza Perna

“Vi auguro Buon Natale”: è l'augurio speciale degli alunni della scuola "Giancarlo Siani"

Siamo prossimi al Natale, un ennesimo Natale “anomalo” tra barriere e contagi.

Mentre il mondo sembra essere ancora fermo a causa della pandemia, scendono in “campo” gli alunni del Secondo Circolo didattico di Torre Annunziata , diretto dalla dottoressa Lucia Massimo.

Piccoli, ingenui, sorridenti, emozionati. Tutti ugualmente vestiti con t-shirt e mascherina rossa e cappellino natalizio. Gli alunni della Siani augurano attraverso la loro voce ei loro gesti un Buon Natale a tutta la città oplontina.

Si è tenuto, infatti, stamani presso il campetto Alberto Cirillo in via Tagliamonte, il flash mob che ha coinvolto tutte le classi del plesso scolastico.

Divisi in classi e sezioni, si sono esibiti in passaggi diversi, evitando così ogni forma di assembramento possibile.

Un momento di condivisone, a porte chiuse. Una magia unica tra alunni e docenti che dopo due anni si ritrovano insieme a cantare le canzoni natalizie e vivere un minuto di normalità.

Una normalità che prevede la mascherina e il distanziamento. Una normalità fatta di cose semplici come un sorriso, un ballo, una canzone, uno sguardo.

In un momento delicato come quello che stiamo vivendo, i bambini hanno bisogno di piccoli gesti, semplici non eclatanti. Lo stare insieme ai loro compagni e guardare negli occhi le loro maestre è un qualcosa che non ha eguali. La loro voce vuole arrivare a tutta la cittadinanza. Il loro canto non è solo un augurio di Natale ma un messaggio di speranza rivolto ai loro concittadini adulti, ma anche ai coetanei che magari in questo momento stanno vivendo un periodo difficile.

L'intera manifestazione è stata gestita nel rispetto delle norme anticovid.

Motivo per cui è preferito non avere la presenza dei genitori e scaglionare le varie classi e sezioni. Infatti domani si esibiranno altri bambini del Secondo Circolo.

In fondo sono loro ad emozionare, sono loro a dare la forza per andare avanti in questa guerra contro il mostro invisibile.

In occasione del flash mob, la scuola Siani ha anche raccolto beni alimentari a favore della mensa dei poveri dell'Immacolata Concezione.

Un piccolo gesto può cambiare il mondo, e l'augurio di questi piccoli allievi possa arrivare a tutta la cittadinanza, sensibilizzando le persone alla solidarietà, al rispetto, alla legalità, alla speranza.