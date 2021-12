A cura della Redazione

"Christmas Market” all’Asilo nido comunale: mercatino con le creazioni dei bambini

Il ricavato dalle vendita dei piccoli oggetti creati dai bimbi dell’asilo nido andrà in beneficenza alla Mensa dei poveri gestita da don Pasquale Paduano.

Nella giornata di ieri, mercoledì 22 dicembre, si è svolto presso l’Asilo nido comunale, in via Parini a Torre Annunziata, il “Christmas Market”, il mercatino con in vendita la creazione dei bambini.

Il tutto si è svolto in più fasi, e per evitare assembramenti, nel pieno rispetto delle norme antiCovid

L’iniziativa è stata a cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali, retto da Luigi Cirillo. Alla manifestazione era presente anche il sindaco Vincenzo Ascione, che si è complimentato con le educatrici e con in bambini per i bei lavoretti creati.