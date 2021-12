A cura della Redazione

I comuni di Torre Annunziata e Boscoreale hanno proclamato il lutto cittadino nella giornata dei funerali di Antonio Morione, il commerciante ittico barbaramente ucciso nel corso di una rapina nella sua pescheria lo scorso 23 dicembre.

I funerali si svolgeranno oggi 29 dicembre alle ore 16,30 nella Chiesa del Carmine di Torre Annunziata.

Il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, stringendosi al dolore della famiglia per la tragica scomparsa, ha proclamato il lutto cittadino ed invitato i titolari delle attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni, ad esprimere, in concomitanza con il rito funebre, la loro partecipazione mediante la sospensione delle attività in segno di raccoglimento e rispetto.

Lutto cittadino proclamato anche nel comune di Boscoreale “in segno di cordoglio per la sua morte – si legge nella nota del Comune -, e ha disposto l’esposizione a mezz’asta, sugli edifici comunali, della bandiera della Repubblica Italiana e di quella Europea”.