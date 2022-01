A cura della Redazione

Continua il tour della solidarietà dell’Aicovis di Torre Annunziata (Associazione contro la violenza negli stadi) del dinamico presidente Rosario Iannucci.

Dopo la distribuzione dei panettoni al personale sanitario e agli ammalati del Covid Hospital di Boscotrecase durante le festività natalizie, giovedì 6 gennaio è stata la volta della consegna di 50 calze per i piccoli pazienti del reparto pediatrico dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Una delegazione composta dal presidente Rosario Iannucci, da Antonio Immobile, papà del capocannoniere della Lazio Ciro, e dal giornalista della Gazzetta dello Sport Maurizio Nicita, è stata ricevuta dal primario del reparto pediatrico dott. Luigi Tarallo, e dalle dottoresse Marialuisa D’Arco, Daniela Coppola e Nunzia Tartaglione.

Al dott. Tarallo è stata consegnata da Antonio Immobile anche la maglia del figlio Ciro.

“L’Aicovis – afferma il presidente Iannucci – è sempre vicina a chi soffre e a chi, soprattutto in questo periodo, profonde il proprio impegno per assistere gli ammalati. A loro va tutta la nostra riconoscenza e la nostra vicinanza. L’augurio è che presto si possa uscire da questo incubo e si ritorni alla normalità. Nel frattempo bisogna assolutamente vaccinarsi per alleggerire la pressione sugli ospedali ed evitare sofferenze e morti”.