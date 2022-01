A cura della Redazione

Domani, lunedì 10 gennaio 2022, Ggil, Cisl e Uil dell'area vesuviana hanno promosso un confronto con i Sindaci sui temi del futuro dell'area vesuviana ed in particolare sull'utilizzo delle ingenti risorse del PNRR e dell'effettiva ricaduta dei progetti in termini di sviluppo, di vivibilità e di ricadute occupazionali.

L'incontro che si svolgerà in modalità di videoconferenza sarà trasmesso in diretta sui canali social del sindacato alle ore 14,30.

"La discussione su questi temi deve coinvolgere le forze sociali, culturali, gli ordini professionale, le associazioni e i cittadini nel modo più ampio e trasparente possibili al fine di determinare scelte chiare e consapevoli - ha dichiarato Il Commissario cittadino del PD di Torre Annunziata Paolo Persico - . Per questo l'appuntamento promosso dal sindacato è importante. Sono sul tappeto investimenti potenziali per molti milioni di euro che non possono essere sprecati o inutilizzati e che vanno inseriti in un programma più ampio di sviluppo non ripetendo gli errori del vecchio contratto dell'area torrese-stabiese. Raccogliendo la discussione avviata in sede di conferenza di capigruppo e le utili sollecitazioni di forze sociali e associazioni - conclude Persico - è fondamentale a Torre Annunziata che l'Amministrazione attivi subito un percorso di consultazione e di confronto con la città per poi trovare un primo approdo nelle sedi istituzionali".