A cura della Redazione

“Non era per niente scontato che il comune di Torre Annunziata ottenesse il finanziamento richiesto per di poco più di 2 milioni di euro per la ristrutturazione dello stadio comunale Giraud”.

E’ chiaro e determinato il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione nella conferenza stampa di stamattina per illustrare, insieme ai tecnici comunali, il progetto di restyling dell’impianto sportivo comunale.

“Ci sono Comuni del nord ben più importanti del nostro – ha ribadito – che sono stati esclusi dal finanziamento. Ciò sta a significare che il nostro progetto era valido e che avevamo tutti i requisiti richiesti dal bando pubblico. Ma al di là della concessione degli oltre 2 milioni di euro a fondo perduto – ci tiene a sottolineare Ascione – avevamo, nell’ambito della programmazione pluriennale, già previsto l’accensione di un mutuo di 2 milione di euro presso la Cassa Depositi e Prestiti, da destinare allo stadio Giraud. Quindi respingo ogni illazione circa un disinteresse dell’Amministrazione comunale nei confronti dello stadio. Mi dispiace per coloro che non hanno creduto in noi e hanno fatto scelte diverse”. L’allusione è per l’ex dirigenza del Savoia che ha preferito abbandonare Torre Annunziata e portarsi il titolo altrove.

Soddisfatto il presidente della società sportiva Savoia Mario Pellerone “Confermo la sinergia che c’è tra la Società e l’amministrazione comunale di Torre Annunziata – ha dichiarato -. Ringrazio il sindaco per aver messo la ristrutturazione del Giraud tra le priorità di questa città. Sottolineo quanto non sia semplice ottenere questi fondi. È una buona prospettiva per tutti: per la Società, per la città. Cercherò di fare il meglio che saprò fare, è un’opportunità, da non perdere, data a chi la meritava. Quando ho conosciuto il sindaco ad agosto ho subito messo in chiaro una condizione: oltre a far bene col calcio, mi piacerebbe andare oltre e dare la possibilità a più ragazzi possibili di fare sport. Anche io vengo dall’atletica e dal nuoto, voglio dare la speranza ai ragazzi di potersi impegnare nell’attività sportiva, così come nello studio. Ho ricevuto tanto affetto dai tifosi e dalle persone coinvolte in questa avventura. Sono persone diverse da quelle che, personalmente, ho conosciuto in passato: generose e coinvolgenti. Gestione stadio alla Società? Per l’affidamento dovremo completare l’iter in riferimento al cambio di denominazione (da Giugliano a Savoia, ndr), questo al momento è un impedimento in quanto il soggetto giuridico non ha completato la trasformazione. Noi abbiamo preferito aspettare e creare i presupposti di trasformazione della società e di capitalizzarla: la mia intenzione è passare al professionismo”.

Poi la parola passa all’ingegnere dell’Utc Luigi Gaglione che espone l’intervento progettuale, inerente all’impiantistica elettrica, compreso l’impianto elettrico delle Torri faro e corpi illuminanti; all’impiantistica meccanica, all’impianto antincendio; alle opere edili e serramenti; al terreno di gioco con un nuovo manto sintetico; alle sedute della curva, distinti ed ospiti.

I fondi, stanziati con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, sono destinati ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana.