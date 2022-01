A cura della Redazione

Questa immagine è giunta in redazione un mese fa. Oggi ci siamo recati in Villa Comunale a Torre Annunziata per verificare se lo scivolo ritratto fosse ancora nella modalità “vandalizzato”. E’ ancora lì, intatto simbolo di barbarie e inciviltà con bambini che ci giocano “tranquillamente”.

Il tasso di sottosviluppo, ignoranza, arretratezza del nostro territorio è ancora a livelli assurdi ed inverosimili. Lo scivolo giallo è l’ennesimo strumento di gioco devastato nella Villa Comunale dove, oramai, il numero delle giostrine utilizzabili dai bambini si riduce sempre più. Quell’area diventa continuamente zona franca non solo per demolitori seriali, ma anche per bulli e giovinastri che l’attraversano impuniti con quei maledetti motocicli elettrici mettendo a repentaglio l’incolumità dei piccoli e dei frequentatori.

La prima domanda consequenziale è la seguente: non sarebbe opportuno mettere in sicurezza lo scivolo giallo impedendone l’utilizzo fino a quando non verrà sostituito del tutto? E poi: se l’organico ridotto della polizia urbana non consente un presidio costante della Villa Comunale, quando verrà presa in considerazione l’idea di dotare la zona di un serio impianto di video sorveglianza?

La redazione di torresette.news è a disposizione di chiunque tra le autorità comunali si senta in grado di fornire risposte concrete a queste istanze.