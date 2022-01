A cura della Redazione

Chiuso il plesso di via Gambardella dell'Istituto Comprensivo "Alfieri" di Torre Annunziata. Da mercoledì 19 gennaio, gli studenti che lo frequentano svolgeranno la Didattica Digitale Integrata, ossia non in presenza.

La decisione è stata adottata dalla dirigente scolastica Anna Maria Papa a seguito della nota dell’Ufficio Tecnico del Comune di Torre Annunziata, nella quale si evidenziano criticità sul piano strutturale dell'edificio. Al riguardo, il Comune ha incaricato una società specializzata di effettuare il monitoraggio e la saggiatura delle strutture. Verifiche di staticità per le quali occorreranno "circa 7-10 giorni".

Per tale motivo, il Comune ha richiesto la chiusura, a scopo precauzionale, del plesso "limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle suddette prove" e per "evitare le interferenze tra gli operatori addetti ai controlli e la platea scolastica".