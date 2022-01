A cura della Redazione

Staticità e sicurezza degli edifici scolastici a Torre Annunziata. Dopo la chiusura momentanea del plesso scolastico di via Gambardella dell'I.C. "Alfieri" per accertarne l’agibilità, il Circolo del Pd "Raffaele Di Sarno" propone all’Amministrazione comunale di chiedere l'ausilio di autorevoli strutture istituzionali terze viste le persistenti incertezze.

“Il PD chiede di promuovere, d'intesa con la Prefettura e con i competenti uffici della Regione Campania -si legge nella nota -, l'intervento di una struttura terza dello Stato al fine di assicurare puntuali ed urgenti verifiche in ordine alla staticità degli edifici e agli interventi di sicurezza (anche in relazione alle misure ed ai dispositivi funzionali tesi a ridurre i livelli di rischio di contagio da Covid-19).In questo modo, si potrà lavorare davvero per assicurare un andamento sereno e continuo dell'anno scolastico».

Nel contempo, "si deve affrontare il tema di una seria programmazione degli interventi per recuperare il tempo perduto in questi mesi anche attraverso un vero confronto nelle sedi istituzionali”, conclude la nota a firma del commissario Paolo Persico.