A cura della Redazione

Traffico ferroviario ancora interrotto sulle tratte delle Ferrovie dello Stato tra Napoli San Giovanni Barra e Torre Annunziata e Torre Annunziata Centrale-Castellammare di Stabia (linea Napoli-Salerno). Permangono dunque i disagi per i viaggiatori, soprattutto pendolari e studenti.

RFI comunica che, fino a nuovo avviso, i treni FS non circoleranno causa la presenza di un edificio pericolante - tra Portici e Santa Maria La Bruna - situato in prossimità della sede ferroviaria. I vigili del fuoco, che stanno monitorando la staticità dell'immobile, non hanno ancora rilasciato il via libera.

In alternativa, è possibile fruire del servizio sostitutivo su bus predisposto da Trenitalia.

Sono ormai 4 giorni che la linea è interrotta.

