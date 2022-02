A cura della Redazione

«E' insopportabile la continua interruzione di una linea di trasporto essenziale per pendolari e studenti come quella garantita da Trenitalia sulla tratta Napoli-Salerno». A dirlo è Paolo Perisco, commissario cittadino del Partito Democratico, a seguito della interdizione al traffico ferroviario - tra le Stazioni di Napoli San Giovanni Barra e Torre Annunziata Centrale e tra quest'ultima e Castellammare di Stabia, dovuta alle ciritictà statiche di un edificio ubicato a ridosso della linea, tra Portici e Santa Maria La Bruna.

«Ci sono due modi di affrontare la questione - spiega ancora Persico -: uno è l'atavico vizio dello scaricabarile tra Enti dello Stato, soggetti privati, organi giudiziari; l'altro è la dignità della responabilità pubblica e civile che deve caricarsi sulle spalle il disagio di lavoratori e studenti costretti, all'improvviso, a cambiare i propri programmi e, in modo drammatico, anche a farsi carico di spese ulteriori per raggiungere scuole, università e sedi di lavoro in un momento difficilissimo per le famiglie».

Ecco perché, sottolinea Persico, «riteniamo indispensabile che si convochi subito un tavolo, coordinato dalla Regione Campania, per risolvere l'emergenza e, contemporaneamente, per programmare un serio monitoraggio delle criticità strutturali presenti sulla linea ferroviaria in questione ed intervenire utilizzando tutte le risorse disponibili a partire dal sisma-bonus e dal super-bonus. Sarà utile riflettere su chi dovrà assumersi la responsabilità di guidare questo processo, ma è importante farsi carico di queste priorità».

L'esponente Dem evidenzia infine come ci sia «il rischio, con questo scarico di responsabilità, di far passare l'idea che è meglio dismettere questa tratta ferroviaria. Ci sono forze e interessi pesanti in questa direzione, ma si possono sconfiggere con la partecipazione attiva. Su tale questione - conclude Persico - promuoveremo un incontro di confronto per martedì 15 febbraio presso il circolo Pd "Raffaele Di Sarno"».