Mascherine obbligatorie fino al 31 marzo nei luoghi chiusi, diversi dalle abitazioni private. Lo ha stabilito una ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza.

Il provvedimento produrrà effetti dall'11 febbraio prossimo, giorno in cui decadrà in Italia l'obbligo di indossare i dipositivi di protezione delle vie respiratorie all'aperto. In quest'ultimo caso, tuttavia, "è fatto obbligo di avere sempre con sé le mascherine ed indossarle laddove si configurino assembramenti o affollamenti".

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

"Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie - conclude l'ordinanza - sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico". In questa ottica, dunque, potrebbe configurarsi in Campania l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto (dall'11 febbraio) come dichiarato dal presidente della Regione Vincenzo De Luca. Attesa l'ordinanza al riguardo.