A cura della Redazione

E' scattato da oggi, 15 febbraio, l'obbligo di green pass rafforzato (ossia, ottenuto con almeno due dosi di vaccino) per i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato.

In EAV, la holding dei trasporti della Regione Campania, «non c'è nessun problema», come dichiara il presidente Umberto de Gregorio.

«EAV ha 2.932 dipendenti e di questi 1.777 sono over 50 (circa il 60%). Di questi 1.777 over, abbiamo ad oggi circa 30 casi sospetti. Circa 15 risultano sprovvisti di vaccinazione (nemmeno una dose), circa 15 invece sembrerebbero avere il green pass rafforzato scaduto (cioè la seconda vaccinazione è avvenuta oltre sei mesi fa), in tutto meno del 2% degli over 50».

«L’azienda - fa sapere ancora de Gregorio - effettuerà i controlli su questi casi specifici auspicando che chi è privo di “green pass rafforzato” eviti di presentarsi al lavoro per non subire, oltre alla sospensione dallo stipendio, anche la multa prevista dalla normativa. Si tratta comunque - conclude - di una piccolissima percentuale di lavoratori che non determina alcun problema allo svolgimento delle attività».