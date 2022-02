A cura della Redazione

Prorogata fino alle 23.59 di oggi, martedì 22 febbraio, l'allerta meteo per vento forte e mare agitato in Campania. In precedenza, era stata disposta fino alle ore 14.

L'avviso è stato diramato dalla Protezione Civile regionale.

"Si prevedono ancora venti forti, che da occidentali diverranno settentrionali, con locali rinforzi. Mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte.