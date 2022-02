A cura della Redazione

Manifestazione per la pace e per dire «no» alla guerra in Ucraina mossa dalla Russia. Sabato 26 febbraio, a Napoli, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL hanno promosso l'iniziativa di sostegno alla popolazione ucraina.

L'appuntamento è alle ore 11 in largo Berlinguer (zona via Toledo).

Alla manifestazione parteciperà anche il Partito Democratico di Torre Annunziata. «La nostra città - dice il commissario cittadino dei Dem, Paolo Persico - è sempre stata in prima fila nelle lotte e nell'impegno per la pace ed è legata da antichi e radicati sentimenti di amicizia e fraternità con la comunità ucraina e il popolo russo. In queste ore tutti i cittadini stanno seguendo con preoccupazione e sgomento le notizie che vengono da questo fronte di guerra nel cuore dell'Europa. Anche la partecipazione alle mille iniziative che si stanno sviluppando in ogni parte del mondo può contribuire a fermare le armi», conclude Persico.