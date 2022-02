A cura della Redazione

Nuove disposizioni per gli alunni dell'Istituto Comprensivo "Alfieri" di Torre Annunziata che frequentavano il plesso di via Gambardella, chiuso per consentire i lavori di manutenzione strutturale.

In una comunicazione alle famiglie, la dirigente scolastica Rosalba Robello, subentrata alla dimissionaria Anna Maria Papa, ha disposto la riorganizzazione dell'attività scolastica al fine di consentire la didattica in presenza per gli studenti che, in precedenza, svolgevano le lezioni al plesso di via Gambardella.

Le sezioni della scuola dell'infanzia restano al plesso di via Caravelli e «continueranno ad utilizzare le aule e gli spazi così come stabilito ad inizio anno scolastico».

Le classi della scuola primaria (elementari), incluse le tre "seconde" che prima frequentavano il plesso di via Gambardella, da mercoledì 2 marzo osserveranno una turnazione, presso il plesso di via Caravelli, che prevede «la rotazione una sola volta a settimana per ogni interclasse in orario pomeridiano». Viene ridefinita, dunque, l'attività didattica con moduli di 55 minuti in orario antimeridiano: dal lunedì al giovedì, entrata ore 7.50-8.00 e uscita ore 12.50-13.00; il venerdì, entrata alle ore 7.50-8.00 ed uscita alle ore 12.30-12.40.

In orario pomeridiano, invece, i moduli orari passano a 45 minuti: dal lunedì al giovedì, entrata alle ore 13.40 ed uscita alle ore 17.50; il venerdì, entrata alle ore 13.40 e uscita alle ore 17.25.

Per quanto riguarda le classi della scuola secondaria di I grado (medie), 20 complessive, che al momento non svolgono alcuna attività didattica, queste inizieranno «nel più breve tempo possibile» il turno pomeridiano alla scuola "Pascoli" di via Tagliamonte seguendo un orario di entrata alle ore 14 e di uscita alle ore 18, con lezioni di 40 minuti ciascuna.

La dirigente Robello, infine, in accordo con il Consiglio di Istituto e il Collegio Docenti, ha richiesto al Comune di Torre Annunziata di fornire i locali ad uso scolastico che possano accogliere le 20 classi delle medie in orario antimeridiano.

Intanto, oggi e domani la scuola resta chiusa per la festività di Carnevale.