A cura della Redazione

La Commissione d'accesso ha terminato i lavori in anticipo ed ha già consegnato la sua relazione in Prefettura: a rischio le elezioni. Sarà il Prefetto Claudio Palomba a dover valutare se siano state riscontrate o meno infiltrazioni dei clan di camorra al comune di Torre Annunziata, durante i quattro mesi e mezzo di indagini da parte degli ispettori prefettizi.

Dopo la sospensione per le dimissioni di 18 consiglieri comunali su 24 potrebbe arrivare a breve anche lo scioglimento per infiltrazioni della camorra per il Comune di Torre Annunziata. Un secondo provvedimento che deve essere vagliato dalla Prefettura di Napoli e dal ministro dell'Interno prima di arrivare al tavolo del Consiglio dei Ministri, infine dal Presidente della Repubblica per la ratifica. Un iter che pare abbia avuto un'accelerazione, poiché l'obiettivo è arrivare ad una decisione prima dell'inizio della prossima campagna elettorale per le amministrative. In pratica, è alto il rischio di slittamento delle elezioni previste in primavera, uno slittamento di 18-24 mesi, come previsto dalla norma.

L'accelerazione è arrivata dopo il blitz dell'Antimafia e le perquisizioni negli uffici comunali e a casa del sindaco Vincenzo Ascione, di assessori e consiglieri comunali, indagati per concorso esterno in associazione di tipo mafioso.