A cura della Redazione

Il popolo italiano, al pari degli altre nazioni europee, si sta stringendo con un forte abbraccio di solidarietà intorno al popolo ucraino, sotto attacco da oltre 10 giorni da parte delle truppe russe.

Dall’Italia stanno partendo tir con viveri e altri generi di prima necessità diretti nelle città ucraine maggiormente colpite dai bombardamenti russi.

Anche l’Aicovis, con il presidente Rosario Iannucci, ha dato luogo ad una raccolta di generi alimentari da spedire in Ucraina per alleviare le sofferenze di tante famiglie costrette a stare rintanate nei sotterranei della metropolitana per non essere annientate dalle bombe.

“Grazie presidente per la bellissima iniziativa per il nostro popolo ucraino”. E’ il messaggio inviato a Iannucci da Alyna Alynka, mamma ucraina.