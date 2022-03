A cura della Redazione

Attivato, presso il Residence dell'Ospedale del Mare a Ponticelli, l'hub vaccinale anti-covid dedicato ai cittadini provenienti dall'Ucraina.

La tensostruttura, allestita dalla Protezione Civile della Regione Campania all'esterno del Centro che sta ospitando i profughi, sarà da domani mattina pienamente operativa con il coordinamento sanitario dell'Asl Napoli 1 Centro.

L'hub completa il piano di prima accoglienza e profilassi sanitaria attivato dalla Regione nell'ambito del sistema nazionale.

Su indirizzo del Presidente Vincenzo De Luca, definito l'iter per i rifugiati che giungono in Campania. In primis, la registrazione da parte della Polizia di Stato anche presso il residence dell'Ospedale del Mare, poi rilascio del codice Stp (straniero temporaneamente presente) necessario ai cittadini non italiani privi di permesso di soggiorno per poter ricevere le prestazioni sanitarie essenziali, a seguire l'effettuazione del tampone da parte del personale sanitario, la somministrazione del vaccino secondo le normative vigenti, l'accoglienza presso il Residence e le procedure per l'ottenimento della residenza.