"La pace si insegna e si impara". E' lo slogan dell'iniziativa promossa dal presidio di Libera Torre Annunziata, che si svolgerà questa sera, lunedì 7 marzo, alle ore 19, in piazza Ernesto Cesàro nella città oplontina.

In questo periodo drammatico per l'intera umanità, con la guerra che si sta combattendo alle porte dell'Europa, cittadini di tutte le religioni e il mondo della Scuola - istituzione in cui è importante educare alla pace - sono chiamati a far sentire la loro voce.

Studenti e insegnanti leggeranno riflessioni sulla pace e verrà acceso il cero della giustizia, affinché cessi il conflitto scatenato dalla Russia contro l'Ucraina.