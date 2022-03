A cura della Redazione

Si è insediato ieri, a Palazzo Santa Lucia, il Comitato regionale per il coordinamento degli interventi e delle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina. L'organismo è stato istituito con appoista ordinanza del governatore ed è presieduto dallo stesso De Luca. Ne fanno parte, inoltre, il Prefetto di Napoli, il Questore, il Capo della Protezione Civile regionale, il presidente dell'Anci Campania, i direttori generali per la Tutela della Salute, per la Mobilità, per le Politiche Sociali.

Il primo incontro è servito a fare il punto preliminare della situazione e a tracciare le linee di intervento.

"Le priorità saranno quelle di garantire ai cittadini ucraini l'assistenza sanitaria e a verificare la distribuzione dei profughi sul territorio - si legge in una nota della Regione Campania -, secondo il Piano di accoglienza del Ministero dell'Interno che viene attuato dalle Prefetture".

Tra le direttrici, anche quella rivolta ai cittadini residenti in Italia che ospitano profughi di comunicare alle Asl di appartenenza le persone che sono arrivate dall’estero. Ciò al fine di permettere il rilascio dei codici STP (straniero temporaneamente presente) che consentono l'accesso alle prestazioni sanitarie.