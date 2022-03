A cura della Redazione

Si terrà martedì 5 aprile l’inaugurazione di “Villa Cesarano”, l’immobile di traversa Andolfi confiscato alla criminalità organizzata e trasferito nel 2011 dall’Agenzia del Demanio al patrimonio indisponibile del comune di Torre Annunziata.

Dopo la redazione di un Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione di enti no-profit a cui concedere il bene a titolo gratuito, nell’agosto 2020 è stata posta la firma sotto il contratto per l’assegnazione in favore della Società Cooperativa Sociale “Metanova” di Somma Vesuviana, che ha anche una collaborazione con “Finetica Onlus”, associazione che fornisce assistenza e consulenza a soggetti a rischio di diventare vittime di usure ed estorsione, agli immigrati e alle persone che si trovano in particolari condizioni di disagio socio-economico.

La conferenza stampa di presentazione del progetto realizzato a “Villa Cesarano”, bene confiscato alla camorra e restituito alla comunità, si terrà il prossimo 5 aprile, alle ore 9,30, proprio in traversa Andolfi al civico 31. A coordinare i lavori saranno Nello Tuorto, presidente dell’associazione Antiracket e Antiusura “Finetica Onlus”; Bruno De Stefano, direttore della mostra “Camorra e anticamorra: storie di criminali, eroi e vittime innocenti; Gaetano D’Avino, direttore Centro Studi “Strumenti giuridici di contrasto alla criminalità organizzata”.

Interverranno: