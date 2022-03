A cura della Redazione

La società Gori comunica che per manutenzione degli impianti idrici finalizzata al miglioramento del servizio, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle ore 21:00 di venerdì 25 marzo 2022 alle ore 06:00 di sabato 26 marzo 2022, nelle seguenti zone di Torre Annunziata: Corso Garibaldi, Via Alessandro Volta, Via Sepolcri, Via Vittorio Veneto (dal civico 234 al 384), ed in tutte le relative traverse.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.