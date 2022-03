A cura della Redazione

Verrà inaugurata lunedì 21 marzo, alle ore 11, la terza Casa dell’Acqua di Torre Annunziata, realizzata da Acquatec in Via Simonetti.

La “Casa dell’Acqua”, erogatore di acqua liscia e frizzante refrigerata, nasce con l’obiettivo di ridurre la produzione e, quindi, lo smaltimento di bottiglie di plastica, promuovendo al contempo l’utilizzo dell’acqua proveniente dalla rete acquedottistica pubblica.

Interverranno delegati dell’Ente ed i vertici Acquatec.

Le altre due strutture sono collocate in Largo Marchese (la rotonda della bretella porto-autostrada) e in via Solferino. Nel corso dell’inaugurazione verranno divulgati i dati ambientali relativi all’erogazione del servizio di questi due impianti.