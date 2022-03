A cura della Redazione

Cambio al vertice della commissione prefettizia che amministra il Comune di Torre Annunziata. Al posto della dottoressa Cinzia Guercio, richiamata a Roma nell'ambito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, subentra il dott. Antonio D'Acunto.

Restano i due sub-commissari Gaetano Cupello, che assume l'incarico di vicario, e Marco Serra.

D'Acunto, nato a Salerno e laureato in Giurisprudenza, ha ricoperto gli incarichi di Prefetto di Crotone, Latina, Potenza e, per ultimo, Ancona, dove ha chiuso la sua carriera nel marzo 2021, andando in quiescenza. E' anche autore di un romanzo, "La donna di Portonovo".