A cura della Redazione

Emergenza Ucraina, a Napoli arrivati fino ad ora 3.500 rifugiati scappati dalla guerra. Lo ha reso noto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

«Abbiamo presso il Covid Center di Napoli, nell’area predisposta all’accoglienza, 103 persone ospitate, con 40 minori. Tra queste persone 20 sono positive al Covid», ha detto De Luca nella consueta diretta su Facebook del venerdì.

La prossima settimana, inoltre, «l'azienda regionale di trasporto Air organizza un viaggio con due pullman in Ucraina - in collaborazione con la parrocchia ucraina di Caserta -, che all'andata trasporteranno medicinali e derrate alimentari e al ritorno porteranno in Italia 100 profughi».

De Luca, in merito al conflitto, ha poi evidenziato come questa sia una «guerra per procura fatta da altri, su commissione. Ho questa sgradevole sensazione. Una guerra per procura in atto anche da parte dell'Occidente nella quale la vita ce la rimettono gli ucraini. Mancano le grandi personalità politiche sulla scena mondiale di grande valore morale che avrebbero potuto svolgere un ruolo di dialogo, mediazione per evitare questo conflitto. Non vi sono figure come Henry Kissinger che ha portato l'America fuori dal Vietnam o Nelson Mandela. C'è uno scarso interesse della tutela della vita degli ucraini - ha concluso -. Non vedo grande efficacia dell'azione diplomatica per arrivare al cessate fuoco».