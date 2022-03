A cura della Redazione

Inaugurata nella mattinata di oggi, lunedì 21 marzo, la nuova Casa dell’Acqua di via Simonetti a Torre Annunziata.

Si tratta del terzo ed ultimo impianto di Acquatec sul territorio oplontino, dopo quelli installati a Largo Andrea Marchese e a via Solferino, rispettivamente nel luglio e nel dicembre 2020.

Presenti all’inaugurazione di questa mattina Domenico Imperatore, responsabile di Acquatec, e l’ing. Luigi Gaglione dell’Ufficio Tecnico del Comune di Torre Annunziata.

La nuova Casa dell’Acqua sorge in una piccola area di via Simonetti dove prima insisteva una struttura abusiva, ora finalmente restituita alla collettività.

I dati. Per quanto riguarda il report relativo ai due impianti già installati, e in particolare i vantaggi per l’ambiente che ne sono derivati, sono fino ad ora circa 470mila le bottiglie non utilizzate; 19 tonnellate circa, invece, il pet risparmiato. Inoltre, c’è stato anche il risparmio di circa 100 tonnellate di CO2 (anidride carbonica).