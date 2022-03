A cura della Redazione

L'istituzione dei doppi turni al IV Circolo Didattico di Torre Annunziata, a causa della interdizione di parte della struttura scolastica per carenze strutturali ed igienico-sanitarie, comporta anche la modifica della precedente ordinanza del Comando di Polizia Locale in relazione agli orari relativi ai divieti di sosta in via XXIV Maggio nel tratto compreso tra l'intersezione con via Veneto e fino a quella con via Sabotino, e nella stessa via Sabotino, dall'intersezione con via XXIV Maggio, su entrambi i lati della carreggiata incluso il piazzale antistante l'entrata dell'Istituto (non oltre il cancello).

Ciò, per consentire ai genitori di accompagnare i figili a scuola dal momento che l'unico ingresso praticabile è quello di via Sabotino, essendo interdetti quelli di via Vittorio Veneto.

Pertanto, il neo comandante della Municipale, Gianluigi Palazzo, ha emanato la nuova ordinanza con la quale vengono istituiti, nelle aree su menzionate, i divieti di sosta con rimozione forzata dalle ore 7.30 alle 9.30, dalle 11.45 alle 13.30, e dalle 16.30 alle 17.30.

I provvedimenti, a partire dal 21 marzo, resteranno in vigore fino a "cessate esigenze". Al momento non si conoscono i tempi di ripristino delle condizioni strutturali dell'edificio scolastico, tali da consentire il ritorno alla normalità della didattica.