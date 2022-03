A cura della Redazione

Nuove disposizioni organizzative della didattica al IV Circolo "Nunziante Cesaro" di Torre Annunziata. La commissaria prefettizia che guida l'Amministrazione comunale, Cinzia Guercio, ha emanato una ordinanza con la quale viene disposto l'utilizzo dei locali per il solo 50% della platea scolastica, dovendosi effettuare interventi strutturali tesi a garantire la sicurezza e il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie.

In pratica, viene inibito all'uso il piano seminterrato, oggetto di risalita di liquami dalle condotte fognarie, e disposto, come già in essere, l'ingresso dalla sola via Sabotino dal momento che quello principale è interessato da distacchi di calcinacci, intonaco e cornicioni.

Proprio per adempiere al dettato dell'ordinanza, la dirigente scolastica Maria Pisciuneri ha istituito i doppi turni a partire da giovedì 17 marzo, considerata la carenza di aule.

Al mattino, dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.30 alle 12.30, frequenteranno i bambini della scuola dell'infanzia, mentre per gli alunni delle elementari l'orario delle attività didattiche è fissato, sempre dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 17.10.

In entrambi i casi viene sospeso il servizio mensa.