A cura della Redazione

Interdetto l’ingresso a piedi e con auto al IV Circolo didattico di Torre Annunziata da via Vittorio Veneto a causa di un intervento dei Vigili del Fuoco nella giornata di ieri, 4 marzo.

Da lunedì 7 marzo, pertanto, gli alunni dovranno entrare a scuola da via Sabotino, in modo scaglionato dalle 8 alle ore 8,45.

In seguito a tale provvedimento da parte della dirigente dell’istituto scolastico, Maria Pisciuneri, il comandante dei Vigili urbani Gianluigi Caiazzo ha disposto, a partire da lunedì 7 marzo e fino a cessata esigenza, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via XXIV Maggio, a partire dall’intersezione con via Vittorio Veneto fino all’intersezione con via Sabotino, dalle ore 7,00 alle ore 9,00 e dalle ore 12,30 alle ore 14,00.

Inoltre l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli in via Sabotino, a partire dall’intersezione con via XXIV Maggio su entrambi i lati, ritenendo compreso il piazzale antistante l’ingresso del plesso scolastico, dalle ore 7,00 alle ore 9,00 e dalle ore 12,30 alle ore 14,00.