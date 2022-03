A cura della Redazione

La guerra alle spalle, un po' di gioia e spensieratezza per diversi bambini ucraini arrivati a Torre Annunziata e accolti nelle scuole del territorio.

Al IV Circolo Didattico "C. N. Cesaro", la dirigente scolastica Maria Pisciuneri, insieme a tutto il personale scolastico e agli alunni, ha dato il benventuo a tre bimbi che hanno iniziato a frequentare la scuola primaria. Uno è stato inserito nella classe I C, gli altri due, fratello e sorella, rispettivamente in II e V C.

Gli alunni delle classi coinvolte è da giorni che si preparavano alla loro accoglienza: li hanno salutati con cartelloni su cui hanno impresso i loro messaggi di benventuo in cirillico, bandierine gialle e blu (i colori del vessillo ucraino), regalini, gadget.

Hanno sin da subito iniziato a seguire le lezioni, supportati dai nuovi compagni e dalle docenti, che comunicano con loro attraverso le applicazioni di traduzione della lingua e la nonna, che vive in Italia da 20 anni.

"Lo scoglio linguistico c'è - spiega una delle insegnanti - ma ci sono anche e soprattutto sorrisi, il linguaggio non verbale, l'empatia, la gentilezza che solo i bambini riescono ad avere e trasmettere con tanta spontaneità. Le difficoltà di integrazione, inizialmente, ci saranno ma siamo certi che questa sarà un'esperienza arricchente per tutta la comunità scolastica, sia per gli alunni italiani che per gli stessi bambini ucraini, ma anche per noi adulti".

Stessa accoglienza riservata ai bimbi rifugiati anche al Comprensivo "Leopardi" di via Cavour.