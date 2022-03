A cura della Redazione

Si svolgeranno giovedì 31 marzo, alle ore 16.30, le esequie di Marco Serrapica, il 28enne di Torre Annunziata morto in un tragico incidente avvenuto sulla ausotrada A3 Napoli-Salerno.

L'ultimo saluto al giovane, da parte dei familiari e degli amici, avverrà nella chiesa di Sant'Alfonso Maria de' Liguori a Torre Centrale.

Il ragazzo è morto nella notte tra sabato e domenica scorsi. L'auto su cui viaggiava, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro una delle barriere delle corsie del casello di Nocera Inferiore. Un impatto fatale che non gli ha lasciato, purtroppo scampo, con il veicolo che è andato anche a fuoco.