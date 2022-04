A cura della Redazione

“Non solo caffè”, iniziative dell’associazione “Turnover atipico”.

L’associazione è formata da un gruppo di giovani (Instagram: @turnover.atipico) che hanno come obiettivo quello di promuovere iniziative giovanili e culturali a Torre Annunziata.

L’iniziativa che si andrà a proporre tra aprile e maggio avrà come tema la figura dello psicologo e la psicologia in senso lato, che oggi rappresentano ancora un un tabù.

“In questo primo evento - si legge in una nota dell’associazione - abbiamo scelto di portare al “Non solo caffè”, con la presenza di un psicologo, in parte gli stati d'animo che più hanno colpito i giovani in questo periodo di guerra e pandemia e in parte tematiche che sono sempre attuali”.

Ci saranno tre giornate dedicate ognuna a un tema: giovedì 7 aprile “l’ansia”, giovedì 21 aprile “il disturbo del comportamento alimentare” e il 5 maggio “l’identitá di genere”.

“L'unicità di quest'evento – conclude la nota - sta proprio nella sua informalità, da qui infatti il nome dell'iniziativa aperiΨ che sta per aperitivo, aprirsi e psiche perché senza pregiudizi e timori apri il cuore in un dialogo libero con un esperto”.